В московском ТЦ произошло короткое замыкание, эвакуированы около 400 человек

В Новой Москве в торговом центре произошло короткое замыкание. Согласно последней информации, в результате случившегося в понедельник, 3 декабря, были эвакуированы 400 посетителей и сотрудников.

Представитель экстренных служб столицы отметил, что замыкание в электрооборудовании произошло в ТЦ "Солнцево-Парк", передает сегодня РИА "Новости".

Уточняется, что инцидент был зафиксирован в электрощитовой на первом этаже торгового центра по адресу: улица Летчика Ульянина, дом 5. Из здания были экстренно выведены около 400 человек. Возгорание в помещении удалось оперативно ликвидировать, никто не пострадал.