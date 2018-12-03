Сегодня стало известно, что в Челябинске на днях произошел поразительный инцидент. Согласно последней информации осведомленных источников, река Миасс внезапно "зацвела" в первый месяц зимы.

Специалисты выехали на место и изучили состояние воды. Впоследствии они пришли к выводу, что реку в ярко-зеленый цвет окрасил химикат под названием уранин.

Как сообщает в понедельник, 3 декабря, издание "Известия", ссылаясь на Минэкологии, данное вещество обычно применяется для поиска утечек в трубах, а сам химикат является абсолютно безопасным. Подчеркивается, что раз река окрасилась, то в воду попадают стоки канализации.