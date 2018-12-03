В Петербурге женщина отправится в колонию за продажу новорожденного ребенка

В Санкт-Петербурге женщину отправили в колонию за продажу своего новорожденного сына. Речь идет о Нулифар Абдуллаевой, которая готова была обменять своего новорожденного ребенка на 275 тысяч рублей.

Сегодня стало известно, что Василеостровский районный суд Петербурга приговорил женщину к 3 годам 8 месяцам колонии общего режима, поскольку она была признана виновной в совершении преступления по статье "Торговля людьми".

Установлено, что 12 сентября текущего года Абдуллаева "продала" своего ребенка сотруднику полиции, который действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Впоследствии женщина признала свою вину и отметила, что решилась на такой шаг из-за тяжелого материального положения, передает РИА "Новости".