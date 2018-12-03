Школьница, пострадавшая в ДТП под Волгоградом, скончалась в реанимации

Школьница, которая пострадала в ходе ДТП под Волгоградом, скончалась в реанимации. Авария, о которой идет речь, произошла днем в минувшую субботу, 1 декабря, на трассе Астрахань — Волгоград.

В ГУМВД по региону отметили, что 18-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство вылетело в кювет и опрокинулось. Пассажиры 15, 16 и 17 лет были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.