В Москве проверят обстоятельства смерти мужчины в гостинице

В гостинице, расположенной в центре Москвы в минувшую субботу было найдено тело мужчины. Данную информацию сегодня предоставила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Отмечается, что утром 1 декабря в одном из отелей в центре столицы был найден мертвым человек 1979 года рождения, передает сегодня РИА "Новости".

Известно, что на теле мужчины при осмотре не было выявлено следов, которые свидетельствовали бы о криминальном характере его кончины. В настоящий момент специалисты тщательно изучают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.