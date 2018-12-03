Под Хабаровском из-за обогревателя погибли женщина и двое детей

Пожар в частном доме в селе Большая Картель Хабаровского края унес жизни женщины и двоих ее детей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за нарушение правил эксплуатации электроприборов - на ночь в пристройке включали электрообогреватель, передает издание Свободная Пресса.

"В момент происшествия в доме были мать и двое детей девяти и одиннадцати лет. Отец в это время находился на дежурстве", - значится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.