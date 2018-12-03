Россиян предупреждают: перед Новым годом увеличится число краж с банковских карт

Специалисты выпустили предупреждение для россиян, согласно которому активность интернет-мошенников перед Новым годом существенно возрастет. Эксперты рекомендуют быть максимально внимательными.

Оказывается, мошенники в сети активно действуют не только перед праздником – лишь за первый квартал 2018 года они 98 миллионов раз пытались похитить данные пользователей, а во втором квартале этот показатель возрос до 107 миллионов, передает ФБА "Экономика сегодня".

Отметим, что личные данные чаще всего воруют при помощи поддельных страниц популярных сайтов. Покупатель вводит в поле информацию о себе и своей банковской карте и попадается на крючок. Как сообщают "Известия", также среди мошенников "популярны" фейковые электронные письма, а также архивы с документами, которые на самом деле заражены вирусом. Эксперты советуют тщательно проверять адреса всех сайтов.