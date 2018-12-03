На МКАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями

На 20-м километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) столкнулись четыре автомобиля. Согласно последней информации, в результате ДТП пострадал один человек.

Авария произошла с участием двух грузовиков, фуры и внедорожника. При этом два транспортных средства перевернулись набок. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Из-за ДТП было перекрыто движение по двум полосам на внешней стороне кольцевой автодороги, передает Газета.ру. Причины аварии в настоящий момент устанавливают специалисты.