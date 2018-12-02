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В Подмосковье сотрудник ДПС выстрелил в себя во время проверки документов
2 декабря 2018, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудник Дорожно-постовой службы получил огнестрельное ранение в ходе проверки документов в подмосковном Пушкине. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.
Мужчина случайно выстрелил себе в ногу из собственного табельного оружия из-за набросившейся на него агрессивной пассажирки остановленного им автомобиля Infiniti.
Водитель иномарки отказался выходить из автомобиля и предъявлять документы. Его пассажирка вела себя агрессивно и нецензурно выражалась в адрес сотрудников ДПС.
На основании закона "О полиции" инспектор вытащил табельное оружие. В этот момент женщина выскочила из автомобиля и набросилась на сотрудника ГИБДД. Прогремел выстрел.
Раненый сотрудник был доставлен в медучреждение и в настоящее время находится под присмотром врачей. А водителем авто оказался одним из сотрудников Мытищинского ГУВД.
Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование. В настоящее время проводится проверка, итогом которой станет его увольнение из органов и привлечение к ответственности его начальства.
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