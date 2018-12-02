В Подмосковье сотрудник ДПС выстрелил в себя во время проверки документов

Сотрудник Дорожно-постовой службы получил огнестрельное ранение в ходе проверки документов в подмосковном Пушкине. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Мужчина случайно выстрелил себе в ногу из собственного табельного оружия из-за набросившейся на него агрессивной пассажирки остановленного им автомобиля Infiniti.

Водитель иномарки отказался выходить из автомобиля и предъявлять документы. Его пассажирка вела себя агрессивно и нецензурно выражалась в адрес сотрудников ДПС.

На основании закона "О полиции" инспектор вытащил табельное оружие. В этот момент женщина выскочила из автомобиля и набросилась на сотрудника ГИБДД. Прогремел выстрел.

Раненый сотрудник был доставлен в медучреждение и в настоящее время находится под присмотром врачей. А водителем авто оказался одним из сотрудников Мытищинского ГУВД.

Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование. В настоящее время проводится проверка, итогом которой станет его увольнение из органов и привлечение к ответственности его начальства.