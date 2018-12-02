//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Федор Добронравов знает, что жена должна говорить мужу
- Элтон Джон поделился воспоминаниями о последних днях Фредди Меркьюри
- Авраам Руссо продает свой 2-этажный особняк в Москве
- Максим Галкин показал, как детей обрадовал первый снег
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
В Москве эвакуирован ТДЦ «Смоленский пассаж»
2 декабря 2018, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]
Порядка 200 человек были эвакуированы в воскресенье из торгово-делового комплекса "Смоленский пассаж" в российской столице. Об этом журналистам рассказали в экстренных службах Москвы.
Как сообщает ТАСС, причиной послужило короткое замыкание, произошедшее на втором этаже здания. Отмечается, что горения вследствие замыкания не последовало.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
Боевые роботы смогут сами принимать решение о применении летального оружия
//В мире
Путин и Трамп остались при своем мнении по инциденту в Черном море
//В мире
//Новости МирТесен
//В мире
Элтон Джон поделился воспоминаниями о последних днях Фредди Меркьюри
//Политика
США предупредили о вводе второй части санкций против РФ из-за "дела Скрипаля"
//Новости партнеров
//Политика
Политолог раскрыл планы Порошенко по окончании военного положения
//В мире
//Общество
//В мире
Путин оценил итоговую декларацию саммита G20 в Буэнос-Айресе
//Новости СМИ2
//Политика
//Общество
//В мире
//В мире
Посольство РФ в США приспустило флаги в связи со смертью Буша-старшего
//Здоровье
Медики объяснили необходимость включить в свой рацион спаржу
//Общество
//В мире
//В мире
Ветеран АТО рассказал о преступлениях ВСУ в Донбассе: "грабили и расстреливали"
//Политика
//Политика
//Политика
Песков: Путин и Меркель обсудили детали задержания украинских моряков
//Криминал
//Политика
//Культура
София Ротару отказалась от участия в «Песне года» из-за военного положения
//Армия
//Общество
//Общество