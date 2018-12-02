В Москве эвакуирован ТДЦ «Смоленский пассаж»

Порядка 200 человек были эвакуированы в воскресенье из торгово-делового комплекса "Смоленский пассаж" в российской столице. Об этом журналистам рассказали в экстренных службах Москвы.

Как сообщает ТАСС, причиной послужило короткое замыкание, произошедшее на втором этаже здания. Отмечается, что горения вследствие замыкания не последовало.