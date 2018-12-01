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Названы имена погибших и пострадавших в ДТП под Красноярском
1 декабря 2018, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]
Названы имена погибших и пострадавших в ДТП под Красноярском, где на трассе Дудинка - Алыкель - Норильск микроавтобус Volkswagen с юными спортсменами врезался в грузовой автомобиль. Погибли водитель микроавтобуса и тренер подростков.
1.Мамажанов Рафшан 1975 года рождения;
2. Тэседо Виталий 1960 года рождения.
Пострадали и были госпитализированы:
1. Я. Станислав 2005 года рождения;
2. С. Илья 2003 года рождения;
3. Я. Алексей 2005 года рождения;
4. Р. Дмитрий 2005 года рождения;
5. М. Гудо;
6. Я. Ярослав 2004 года рождения;
7. Зеленкин Виктор 1966 года рождения, тренер, - передает РЕН-ТВ.
Дети, которые занимались греко-римской борьбой, направляли на соревнования в Норильск. По предварительной версии, водитель микроавтобуса перевозил детей с нарушением правил перевозки пассажиров. Мужчина допустил превышение скорости, не учел погодные условия и врезался в КамАЗ.
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