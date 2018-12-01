Названы имена погибших и пострадавших в ДТП под Красноярском, где на трассе Дудинка - Алыкель - Норильск микроавтобус Volkswagen с юными спортсменами врезался в грузовой автомобиль. Погибли водитель микроавтобуса и тренер подростков. Подростки-спортсмены пострадали в ДТП в Таймырском районе

1.Мамажанов Рафшан 1975 года рождения;

2. Тэседо Виталий 1960 года рождения.

Пострадали и были госпитализированы:

1. Я. Станислав 2005 года рождения;

2. С. Илья 2003 года рождения;

3. Я. Алексей 2005 года рождения;

4. Р. Дмитрий 2005 года рождения;

5. М. Гудо;

6. Я. Ярослав 2004 года рождения;

7. Зеленкин Виктор 1966 года рождения, тренер, - передает РЕН-ТВ.

Дети, которые занимались греко-римской борьбой, направляли на соревнования в Норильск. По предварительной версии, водитель микроавтобуса перевозил детей с нарушением правил перевозки пассажиров. Мужчина допустил превышение скорости, не учел погодные условия и врезался в КамАЗ.