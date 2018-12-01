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В Керченском проливе произошло столкновение двух кораблей
1 декабря 2018, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что в Керченском проливе произошло столкновение двух кораблей. Согласно последней информации осведомленных источников, данный инцидент произошел в минувшую пятницу, 30 ноября.
Как утверждается на портале FleetMon, который в реальном времени отслеживает передвижения кораблей, в рамках маневрирования пропеллер грузового судна Lady Maria (под флагом Того) запутался в якорной цепи корабля Azov Concord (под флагом Мальты).
Известно, что оба судна двигались из Констанции в сторону российских и украинских портов в Азовском море и ожидали возможности транзита через Керченский пролив. В результате у одного корабля оказался поврежден пропеллер, а второе судно утратило якорь и цепь.
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