Сегодня стало известно, что в Керченском проливе произошло столкновение двух кораблей. Согласно последней информации осведомленных источников, данный инцидент произошел в минувшую пятницу, 30 ноября.

Как утверждается на портале FleetMon, который в реальном времени отслеживает передвижения кораблей, в рамках маневрирования пропеллер грузового судна Lady Maria (под флагом Того) запутался в якорной цепи корабля Azov Concord (под флагом Мальты).

Известно, что оба судна двигались из Констанции в сторону российских и украинских портов в Азовском море и ожидали возможности транзита через Керченский пролив. В результате у одного корабля оказался поврежден пропеллер, а второе судно утратило якорь и цепь.