Три казанских школьника отравились крысиным ядом

В одной из школ Казани три ученика отравились крысиным ядом. Согласно последней информации источников, дети нашли гранулы в одном из помещений учебного заведения, после чего попробовали их на вкус.

В прокуратуре Татарстана отметили, что жизни школьников в настоящий момент ничто не угрожает. Установлена фирма дезинфекционного профиля, которая работает с школой по договору. Были выявлены нарушения в ходе проведения обработок. В частности, как уточняет ТАСС, крысиный яд был разложен в доступном для детей месте.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В скором времени будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц.