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35-летняя россиянка после ночного клуба на Гоа попала в больницу и умерла

1 декабря 2018, 08:13 [ «Аргументы Недели» ]

35-летняя россиянка после ночного клуба на Гоа попала в больницу и умерла
фото: pixabay.com

Гражданка России после посещения ночного клуба в индийском штате Гоа попала в больницу, медики не смогли спасти 35-летнюю женщину, и она умерла. Генеральное консульство в Мумбаи информировано о трагической смерти российской туристки.

Женщина с мужем и компанией друзей две недели назад прилетела на отдых в Индию. 15 дней они находились на Гоа.
Издание The Times of India написало о смерти молодой россиянки из-за сердечного приступа. Супруг россиянки не знал английского языка. Дипмиссия предоставила вдовцу переводчика, чтобы полицейские на Гоа смогли точно узнать обстоятельства смерти женщины. Российская туристка умерла в минувшую среду, 28 ноября, в больнице города Малуса.

В Генконсульстве в Мумбаи сказали, что причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, - передает РИА Новости.

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