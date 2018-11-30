Паспортные данные и номера банковских карт 500 млн клиентов сети отелей Marriott были похищены в результате многолетней хакерской атаки. Эти лопухи, имеющие свою службу безопасности, не заметили, что с 2014 года данные их клиентов методично скачиваются.



Имена, номера телефонов, банковских карт, место жительства, электронная почта, пол - чуть ли ни весь набор персональных данных прошлёпали отельеры. И теперь приносят клиентам свои извинения, обзванивая всех, кто за четыре года останавливался в отелях сети.



Если кто-то из клиентов за эти годы пострадал от рук мошенников и не понял, как это произошло, теперь могут подать миллионные иски на этот элитный отель и вконец разорить компанию.



Принимая в руки чужой паспорт нужно помнить про обязанность защищать персональные данные, а если вы сделать это не можете, то нечего даже прикасаться к документам.



