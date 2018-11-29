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В столичном ТЦ изъяли крокодила и арестовали черепах
29 ноября 2018, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]
По результатам проверки контактного зоопарка "Лесное посольство" в торговом центре "Маркус молл" на Алтуфьевском шоссе изъят крокодил, еще несколько животных арестованы.
Проверка показала, что крокодил, сухопутные черепахи и игуана содержатся без документов, подтверждающих их происхождение, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Крокодила обследуют ветеринары. Он небольшой, длиной всего 70 сантиметров. Вероятно, в скором времени его передадут в государственный зоопарк.
Остальных зверей хозяева "Лесного посольства" еще могут вернуть, если найдут необходимые полицейским документы.
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