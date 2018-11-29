В театральной школе Табакова найдена мертвая жнщина

Тело мертвой женщины было найдено вчера в комнате отдыха в Московской театральной школе Олега Табакова. На теле погибшей полицейские не выявили внешних признаков насильственной смерти.

Вероятной причиной смерти стала сердечная недостаточность. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.