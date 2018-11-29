Под Новосибирском школьницу выгнали с уроков из-за цвета волос

В городе Бердск, который расположен в Новосибирской области, ученицу шестого класса выгнали с занятий из-за цвета волос. Соответствующую информацию журналистам предоставила на днях мать девочки.

Оказалось, что школьница, у которой светло-русые волосы, решила слегка изменить имидж и покрасить некоторые пряди синим оттеночным шампунем. Как сообщает местное издание "Курьер. Среда. Бердск", шестиклассница пришла в школу с обновленной прической, однако ее сразу отправили домой "отмываться". Мать ученицы была в шоке и отметила, что не слышала о запрете на окрашивание волос.

На следующий день ребенок боялся идти в школу, поскольку цвет до конца не смылся. Директор школы в свою очередь заметила, что в уставе учебного заведения указано, что все учащиеся обязаны придерживаться "классического стиля" во внешнем виде. Пока не уточняется, чем закончился конфликт.