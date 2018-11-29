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На территории московской церкви вспыхнул пожар
29 ноября 2018, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]
На территории московского храма, расположенного в северо-западной части Москвы, вспыхнул пожар. Соответствующую информацию утром в четверг, 29 ноября, сообщили в столичном главке МЧС России.
Подчеркивается, что специалистам удалось ликвидировать открытое горение в храме Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково на площади 100 квадратных метров, передает сегодня РИА "Новости".
В настоящий момент на месте по-прежнему работают пожарные, которые занимаются тщательной проливкой сгоревших конструкций.
Ранее в СМИ появилась информация о пожаре в отдельной постройке на территории храма, расположенного в доме номер 24 на Одинцовской улице.
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