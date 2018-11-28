На Кубани из-за ливней подтопило два моста и несколько домов

В Северском районе Краснодарского края из-за дождей подтопило два моста. В селе Архипо-Осиповка из берегов вышла река Вулан, подтопленными оказались более 50 дворов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по краю.

Проливные дожди привели к подъему уровня воды в реке Шебш, в результате произошло подтопление и перелив воды через мосты на автодорогах, ведущих в село Тхамаха и в станицу Ставропольская.

Кроме того, из-за обильнейших осадков произошло подтопление дворовых территорий и жилых домов в Геленджике, Архипо-Осиповке, а также в селе Шабановское Северского района.

На Кубани в среду, 28 ноября, снова ожидаются дожди, а также мокрый снег, местами налипание снега и гололед. До пятницы, 30 ноября, в крае действует экстренное предупреждение.