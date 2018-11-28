33-летнего россиянина задержали в Таиланде по запросу США

33-летний гражданин России Антон Богданов был задержан в среду, 28 ноября, днем в международном аэропорту острова Пхукет. Полиция Таиланда задержала россиянина по запросу США.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин сообщил о задержании российского гражданина и отметил, что суть обвинений дипломатам пока неизвестна, - передает РИА Новости.

По словам дипломата, Антон Богданов прилетел на Пхукет отдыхать с супругой. Россиянину разрешили уведомить о задержании посольство. Антон позвонил в посольство и рассказал, что задержание осуществляли таиландские полицейские при присутствии сотрудника ФБР США.

Россиянина уже перевезли из аэропорта Пхукета в столицу Таиланда город Бангкок. Богданов был доставлен в полицейское управление по борьбе с преступностью. Консул направился в полицейское управление, чтобы встретиться с россиянином.