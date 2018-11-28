В поселке Барсово Владимирской области в жилом доме взорвался газ

Во Владимирской области в поселке Барсово Киржачского района в 16-квартирном доме произошел взрыв бытового газа. По данным экстренных служб региона, под завалами находятся два человека. Об их состоянии пока неизвестно, - сообщает РИА Новости.

Глава администрации Киржачского района Михаил Горин сообщил, что по предварительной информации, одна женщина находится в завалах. Троих пострадавших отвезли в больницу. В приемном отделении Киржачской районной больницы сообщили, что после взрыва в доме к ним доставили мужчину и женщину. Они госпитализированы в отделение травматологии.

Жильцов двухэтажного дома разместили в гостинице "Шерна".

На данный момент известно о двух поврежденных квартирах. В доме выбиты окна в доме.

Уточняется, что дом, в котором произошло ЧП, находится на территории военного городка.