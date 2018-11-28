Анонимные звонки о бомбах в московских торговых центрах поступили из-за границы. Соответствующую информацию днем в среду, 28 ноября, предоставили осведомленные источники в экстренных службах столицы.

Подчеркивается, что все сообщения поступили от неустановленных лиц, однако исходили из-за пределов Российской Федерации, передает РИА "Новости". В общей сложности из четырнадцати торговых центров и с Киевского вокзала эвакуировали около 4,5 тысячи человек.

Отметим, что в ТЦ работают сотрудники полиции, а также кинологи со служебными собаками, которые тщательно осматривают все помещения.