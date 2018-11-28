Пожилая жительница Екатеринбурга упала в яму с кипятком

В Екатеринбурге в среду, 28 ноября, случилось происшествие с участием пожилой местной жительницы. Пенсионерка, провожавшая своих внуков в школу, в какой-то момент упала в яму, заполненную кипятком.

Женщина и дети пытались перейти улицу, на которой прорвало трубу с горячей водой. Внезапно пенсионерка провалилась в яму с кипятком. На помощь пожилой даме незамедлительно поспешили прохожие, которые вытащили ее и вызвали на место "скорую помощь", передает "Россия 24".

Медики, осмотревшие пострадавшую, зафиксировали у нее ожоги ног первой и второй степени. Внуки пожилой женщины не пострадали.