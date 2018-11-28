Трое мигрантов с поддельными купюрами евро были задержаны на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы задержали трех мигрантов, у которых при себе были поддельные купюры в иностранной валюте. Приезжих подозревают в сбыте двадцати фальшивых купюр, каждая достоинством в пятьсот евро.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что мигранты были пойманы на улице Академика Пилюгина в ЮЗАО. В рамках досмотра специалисты нашли у них фальшивые купюры на общую сумму 34 тысячи евро, передает утром в среду, 28 ноября, "Росбалт".

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".