Пожар бушует на строящемся ледоколе на Адмиралтейских верфях в Петербурге

Пожар бушует на строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" на Адмиралтейских верфях в Петербурге. Площадь пожара на строящемся ледоколе увеличилась до 300 квадратных метров.

Происходит горение на второй и третьей палубах ледокола, который возводится на Адмиралтейских верфях, - передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

На месте происшествия, по данным МЧС, работают 15 единиц техники и 75 человек личного состава, наращивается группировка. Огнеборцы продолжают разведку "на наличие людей" на судне. На данный момент известно об одном пострадавшем.