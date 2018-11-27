Задержанные украинские моряки были вооружены гранатометами и АК-47

На задержанных военных судах ВМС Украины находились несколько видоа вооружения и боеприпасов. По сведениям ФСБ России, украинские военные моряки были вооружеными гранатометами и АК-47.

Центр общественных связей ФСБ опубликовал на своем сайте полный список оружия, изъятого с трех украинских кораблей, нарушивших несколько дней назад госграницу России в Керченском проливе.

На задержанных военных судах ВМС Украины находились, среди прочего: 30 мм пушка – 4 ед., автоматический гранатомет АГС -17 – 4 ед., пулемет «ДШК» 12,7 мм - 2 ед., пулемет ПКТ 7,62мм – 4 ед., автомат АК-47 5,45мм – 13 ед., пистолет ПМ 9мм – 4 ед., выстрел ВОГ-17 – 1975 ед., патроны 7,62 мм – 9865 ед. и другое.

Напомним, в ходе осмотра задержанных украинских военных катеров на катере «Никополь» обнаружен документ «Контрольный лист готовности катера «Никополь» к выходу в море с 9.00 23.11.2018 по 18.00 25.11.2018 года». В этом документе старшему группы кораблей ставится прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск «скрытным порядком», «сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него».