Мужчина погиб после падения на рельсы на станции метро в Москве

На станции "Юго-Западная" Сокольнической линии московского метрополитена во вторник погиб мужчина, упавший на рельсы. Об этом журналистам сообщили представители экстренных служб Москвы.

Отмечается, что машинист поезда заметил инцидент и применил экстренное торможение, однако поезд все же наехал на 25-летнего пассажира, сообщает РИА Новости.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшего гражданина республики Узбекистан от полученных травм, правоохранители опрашивают свидетелей инцидента.