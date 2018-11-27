Мужчина погиб после падения на рельсы на станции метро в Москве
27 ноября 2018, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]
На станции "Юго-Западная" Сокольнической линии московского метрополитена во вторник погиб мужчина, упавший на рельсы. Об этом журналистам сообщили представители экстренных служб Москвы.
Отмечается, что машинист поезда заметил инцидент и применил экстренное торможение, однако поезд все же наехал на 25-летнего пассажира, сообщает РИА Новости.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшего гражданина республики Узбекистан от полученных травм, правоохранители опрашивают свидетелей инцидента.