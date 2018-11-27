В Ярославской области в пожаре погибли трое детей

Трое детей погибли во время пожара в квартире в трехэтажном жилом доме в деревне Медягино Ярославского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ по Ярославской области.

Во вторник, 27 ноября, в квартире одного из домов села Медягино возник пожар, который унес жизни трех малолетних детей. Все погибшие были в возрасте до трех лет.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), сообщает агентство ТАСС.

Причины пожара выясняют следователи.