За рулем врезавшейся в забор храма иномарки сидел полицейский
27 ноября 2018, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]
За рулем автомобиля BMW, который врезался в забор храма Иоанна Богослова на юго-востоке Москвы, находился полицейский. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичной полиции.
В ведомстве отметили, что виновник инцидента служит в полиции, однако в момент ДТП он не исполнял служебные обязанности. Кроме того, отмечается, что водитель, не справившийся с управлением, был трезв.
Напомним, как ранее сообщали АН, автомобиль повредил ограду храма Иоанна Богослова. ДТП произошло недалеко от дома номер 82 по Шоссейной улице. В результате ЧП водитель получил травмы.