В Подмосковье машина врезалась в надземный пешеходный переход

В Московской области автомобиль врезался в надземный пешеходный переход. Соответствующую информацию днем во вторник, 27 ноября, предоставили сотрудники пресс-службы регионального главка МВД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось ранее сегодня в деревне Юдино Одинцовского района на 31-м километре Можайского шоссе. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, мужчина, находившийся за рулем иномарки, получил различные травмы.

Уточняется, что владельца автомобиля зажало в салоне. Ему на помощь пришли прохожие, которые, однако, cамостоятельно не справились и вынуждены были вызвать экстренные службы. Телеканал "360" передает, что по факту случившегося в настоящий момент проводится доследственная проверка.