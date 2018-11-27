В Калининграде вандалы облили краской памятник Иммануилу Канту

В Калининграде неизвестные облили краской и забросали листовками памятник философу Иммануилу Канту. Пострадавший монумент находится в сквере одного из корпусов Балтийского федерального университета.

В Балтийском университете однозначно расценили происшествие как акт вандализма. Университетская служба безопасности сейчас изучает записи с камер видеонаблюдения, пытаясь прояснить детали произошедшего инцидента.

«Пострадала сама фигура Канта и постамент памятника. Они залиты белой и розовой краской. Рядом разбросаны листовки, в которых Канта называют врагом», - рассказала представитель вуза Юлия Шкуркина.

Памятник родоначальнику немецкой классической философии Иммануилу Канту на улице Университетской в Калининграде является объектом культурного наследия муниципального значения. Сейчас сотрудники БФУ пытаются вернуть монументу надлежащий вид и готовят заявление в полицию о поиске и наказании вандалов, сообщает ТАСС.