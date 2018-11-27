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В Москве иномарка врезалась в забор храма
27 ноября 2018, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]
На юго-востоке Москвы во вторник водитель иномарки не справился с управлением и врезался в забор храма. Соответствующую информацию сегодня днем предоставили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Источник в правоохранительных органах столицы отметил, что автомобиль повредил ограду храма Иоанна Богослова. Дорожно-транспортное происшествие случилось в 9.05 неподалеку от дома номер 82 на Шоссейной улице, передает во вторник, 27 ноября, РИА "Новости".
Согласно последним данным, в результате аварии травмы получил водитель иномарки. В настоящий момент на месте случившегося работают полицейские.
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