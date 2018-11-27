Автобус со школьниками столкнулся с грузовиком под Владимиром

Под Владимиром автобус, перевозивший школьников, столкнулся с грузовиком. Согласно данным представителя экстренных служб региона, в результате случившегося пострадали несколько несовершеннолетних.

ДТП случилось в населенном пункте Бутылицы. В салоне школьного автобуса находились одиннадцать детей, трое из которых были госпитализированы, передает утром во вторник, 27 ноября, РИА "Новости". Предполагается, что водитель автобуса выполнял обгон другого транспортного средства и допустил с ним касательное столкновение.

В настоящий момент специалисты устанавливают точные обстоятельства происшествия и выясняют, в каком состоянии находятся пострадавшие.