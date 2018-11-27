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Какой ущерб нанесла России недавняя авария в Мурманске
27 ноября 2018, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]
В России замалчиваются масштабы подлинной трагедии, связанной с затонувшим под Мурманском на судоремонтном заводе в Росляково гигантского плавучего завода ПД-50, на котором чинился авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Это плавучий завод, самый огромный в Европе и второй по размерам на планете, его размеры 360х67 метров. ПД-50, таково его техническое название, был куплен в конце 1970-х годов в Швеции. Сейчас приобретение аналогичного обойдётся в миллиард долларов. Второй такой же есть во Владивостоке. Но на севере теперь негде будет чинить атомные подводные лодки, надводные корабли первого ранга и атомные ракетоносцы.
Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, госсекретарь Геннадий Бурбулис в 1992 году пытался в угоду американцам "пустить под нож" ремонтник ПД-50, приписанный к Владивостоку, как уже продал Южной Корее на металлолом авианесущие крейсеры «Минск», «Новороссийск» и «Анадырь». После вмешательства вице-президента Александра Руцкого Ельцин остановил этот преступный замысел.
Теперь же в Росляково ПД-50 ушёл на дно. Миллиард долларов утонул, списан на российский идиотизм, которому не поможет никакая пенсионная реформа. Сейчас водолазы распиливают док на дне по кускам и поднимают металлолом на поверхность, потому что не существует надводной и подводной техники, способной поднять такую махину на поверхность. И всё это происходит в информационной тишине, без шума и пыли.
Как удалось узнать "Коммерсанту", причиной аварии плавучего дока ПД-50 в Кольском заливе могли стать не неполадки с системой энергоснабжения, а механическое разрушение сварного шва на одном из отсеков дока. По версии специалистов, подобный дефект привел к неравномерному заполнению дока забортной водой, вследствие чего ПД-50 накренился и утонул.
В аппарате вице-премьера Юрия Борисова “Ъ” сообщили, что в данный момент специализированная организация Минтранса проводит полное водолазное обследование ПД, которое будет завершено в декабре. «Данные будут переданы в ЦНИИ имени Крылова, на их основании будет сделано экспертное заключение, предложены и просчитаны варианты подъема, а также сделаны выводы о перспективах дальнейшей эксплуатации дока»,- добавили в аппарате вице-премьера.
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