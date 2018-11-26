Движение поездов на Курском направлении МЖД нарушено из-за действий вандалов
26 ноября 2018, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]
Движение поездов на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) в понедельник вечером
нарушено из-за действий вандалов. О возможных задержках в движении поездов на Курском направлении предупредила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
"В связи с вандальными действиями возможны задержки в движении поездов на Курском направлении.
Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график", - говорится в сообщении компании.
Что конкретно произошло, ЦППК не уточняет.