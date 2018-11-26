В Москве дорожный конфликт у храма закончился потасовкой со стрельбой

Дорожный конфликт, разгоревшийся между водителями на улице Вешняковской на востоке столицы, закончился дракой с применением оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Предположительно, стрельба велась из газового пистолета. В настоящее время правоохранительные органы Москвы ведут поиск стрелявшего, сообщает в понедельник агентство ТАСС.

Инцидент произошел около 15:30 вблизи дома № 14 по Вешняковской улице. По этому адресу расположен храм Святого Алексия Московского. Один из участников конфликта выстрелил своему оппоненту в лицо.

Пострадавшего экстренно доставили в одно из московских медицинских учреждений. О тяжести травм пока информации нет. Стрелявший владелец иномарки с места происшествия скрылся.