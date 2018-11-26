Генконсульство России в Харькове забросали яйцами и фаерами

В украинском Харькове около пятидесяти человек вышли на митинг возле здания российского Генерального консульства. Строение забросали яйцами и фаерами, скандируя антироссийские лозунги. Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

В руках манифестантов находились флаги Нацкорпуса, плакаты с надписями: "Разорвать дипломатические отношения с РФ", "Освободить военнопленных" и другие.

От одного из брошенных митингующими фаеров вспыхнула и сгорела, несмотря на проливной дождь, елка во дворе дипломатического учреждения. Об этом сообщает РИА Новости.

Также демонстранты пытались поджечь покрышки в знак протеста против задержания украинских кораблей российской ФСБ в районе Керченского пролива. Им помешала полиция.

Аналогичные митинги накануне также прошли перед зданием посольства РФ в Киеве, которое забросали дымовыми шашками, и генконсульства во Львове, где протестующие жгли покрышки.