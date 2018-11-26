В Петербурге горит бутик одежды Bosko

В Санкт-Петербурге пожар произошел в магазине одежды Bosko. По словам жителей города на Неве, на Петроградской стороне ощущается запах дыма. Дым охватил не только Большой проспект, но и Каменноостровский — вплоть до станции метро "Петроградская".

Прохожие прикрывают лица и бегут по задымленным улицам, - сообщает Фонтанка.ру. По данным МЧС, сигнал о возгорании поступил в 15:05. Несколько пожарных расчетов прибыли на место происшествия.

Очевидцы делятся: "огонь охватил помещение на втором этаже дома номер 59 по Большому проспекту Петроградской стороны". Языки пламени вырываются из окон.