В Сызрани алабай укусил ребенка за лицо

В Сызрани на днях алабай напал на шестилетнего ребенка. Согласно последней информации источников, крупный пес вцепился маленькому мальчику в лицо и нанес ему тяжелые травмы – физические и моральные.

Укус собаки был настолько сильным, что у ребенка можно было увидеть лобную кость. Врачи осмотрели пострадавшего и заключили, что он находится в состоянии средней тяжести, передает НИА "Самара". Кроме того, мальчик перенес сильнейшее нервное потрясение и был очень испуган.

Уточняется, что инцидент случился накануне неподалеку от рынка на улице Лазо. Алабая от ребенка отогнал человек, который проходил мимо.