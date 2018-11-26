Из гардероба в московском контактном зоопарке украли шубу за 150 тыс. рублей

В минувшее воскресенье стало известно, что из московского контактного зоопарка украли шубу стоимостью 150 тысяч рублей. В полицию с соответствующим заявлением обратилась женщина 1990 года рождения.

В ГУ МВД России по столице отметили, что москвичка пришла в контактный зоопарк на Пресненской набережной и оставила в гардеробе дорогую верхнюю одежду. Когда она собралась уходить, выяснилось, что шуба пропала, передает Агентство городских новостей "Москва".

В настоящий момент специалисты проводят по факту случившегося проверку. Кроме того, решается вопрос о заведении уголовного дела.