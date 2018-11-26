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Катер с пассажирами пропал во время шторма на Байкале
26 ноября 2018, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что в ходе шторма на Байкале пропал катер с пассажирами. Согласно последней информации осведомленных источников, инцидент случился в Ольхонском районе Иркутской области.
Спасатели в настоящий момент занимаются поисками пропавшего плавсредства, на борту которого находились четыре человека, передает "Свободная пресса".
Известно, что катер опрокинулся в районе мыса Зундуки. Один из мужчин успел позвонить родственникам и сообщить о происшествии. К поискам были привлечены два катера, также на место готов вылететь вертолет Ми-8 МЧС России, цитируют источник "Известия".
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