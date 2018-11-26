В Омске такси съехало в подземный пешеходный переход, есть пострадавшие

Утром в понедельник, 26 ноября, такси частично въехало в подземный пешеходный переход в Омске. Согласно последней информации УМВД по Омской области, в результате аварии пострадали три человека.

ДТП случилось на улице Красный путь. Уточняется, что водитель 1995 года рождения у дома номер 5 не справился с управлением и съехал в подземный переход. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада "скорой помощи", передает сегодня РИА "Новости".

Травмы получили таксист и два его пассажира – мужчина и девушка. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства аварии устанавливаются.