В море начался бой, заявили украинские военные

"После выхода из 12-мильной зоны катера Пограничной службы ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-морских Сил ВС Украины. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый", - распространила экстренное сообщение пресс-служба украинского минобороны, - Оружие применяется на поражение".

Ранее сообщалось о провокации со стороны официального Киева. В воскресенье утром в территориальные воды РФ внезапно вошли три военных корабля Военно-морских сил Украины. Они направлялись в сторону Керченского пролива. По дороге корабли был перехвачены российскими пограничниками и блокированы.