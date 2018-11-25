Женщина потеряла эксклюзивное кольцо за $170 тысяч в ресторане в центре Москвы

Жительница Москвы написала заявление в полицию о пропаже драгоценности в одном из столичных ресторанов. По данным московского главка МВД, 36-летняя женщина оставила эксклюзивное кольцо за 170 тысяч долларов в ресторане на Страстном бульваре.

Вспомнила дама о своем украшении только в другом заведении на Большой Дмитровке, куда она пришла после посещения первого ресторана. Когда выяснилось, что в ресторане на Страстном бульваре кольца не оказалось, москвичка написала заявление в полицию. Документ зарегистрирован в установленном порядке. Начата проверка.