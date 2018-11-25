В Москве вооруженные люди ограбили интим-магазин

В российской столице злоумышленники решили ограбить магазин, торгующий товарами для взрослых. Владельцы сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Ведется розыск подозреваемых.

Двое вооруженных преступников решили ограбить магазин "Интим", расположенный в Новотушинском проезде на северо-западе Москвы. Они ворвались в магазин, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет.

Преступники потребовали отдать им всю выручку. Грабителям достались чуть больше пяти тысяч рублей. Заполучив деньги, преступники скрылись с места ограбления, сообщили в столичном ГУ МВД.