В Курске более 20 тысяч жителей остались без горячей воды из-за аварии на ТЭЦ

В результате прорыва участка сети в Курске без отопления остались 72 многоквартирных дома в северо-западном микрорайоне областного центра. Это 22 тысячи человек, 4 из которых - дети.

На Курской ТЭЦ северо-западного района днем в пятницу был поврежден подающий трубопровод ТМ-1 диаметром 800 миллиметров. В результате ЧП для проведения ремонтных работ участок был отключен.

Аварийно-восстановительные работы проводят 26 человек, а также применяется семь единиц спецтехники. Завершение работ планируется сегодня, 24 ноября, ориентировочно в 14:00.

Курянам, оставшимся из-за прорыва трубопровода без горячей воды и отопления, обещают восстановить теплоснабжение ближе к пяти часам сегодняшнего вечера, пишет РИА Курск.