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78-летний мужчина погиб в ходе пожара на юге Москвы
24 ноября 2018, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]
На юге Москвы произошел пожар в жилом доме. Согласно последней информации, которую ранее в субботу, 24 ноября, предоставили осведомленные источники, в результате возгорания погиб 78-летний мужчина.
Происшествие случилось на Мытной улице в столице. На место пожара незамедлительно прибыли сотрудники пожарной охраны, которые смогли укротить пламя. Впоследствии выяснилось, что в помещении был найден мертвым мужчина 1940 года рождения, передает сегодня "Росбалт".
К настоящему моменту не сообщается, сколько человек проживали в доме, а также не уточняется, проводилась ли эвакуация. Экспертиза покажет, что стало причиной возгорания.
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