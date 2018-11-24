78-летний мужчина погиб в ходе пожара на юге Москвы

На юге Москвы произошел пожар в жилом доме. Согласно последней информации, которую ранее в субботу, 24 ноября, предоставили осведомленные источники, в результате возгорания погиб 78-летний мужчина.

Происшествие случилось на Мытной улице в столице. На место пожара незамедлительно прибыли сотрудники пожарной охраны, которые смогли укротить пламя. Впоследствии выяснилось, что в помещении был найден мертвым мужчина 1940 года рождения, передает сегодня "Росбалт".

К настоящему моменту не сообщается, сколько человек проживали в доме, а также не уточняется, проводилась ли эвакуация. Экспертиза покажет, что стало причиной возгорания.