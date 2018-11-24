В Твери ребенок получил травму из-за разрушенных объектов на детской площадке

В Твери четырехлетняя девочка получила травму из-за полуразрушенных объектов на детской площадке. Соответствующую информацию предоставили в субботу, 24 ноября, сотрудники СУ СК по Тверской области.

В ведомстве уточнили, что детская площадка находится в плохом состоянии, вследствие чего играть на ней очень опасно. Меры по улучшению состояния данного объекта, однако, не предпринимаются. По факту случившегося будет проведена доследственная проверка, после завершения которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные местных СМИ, девочка якобы зацепилась ногой за сломанную ступеньку горки, упала и ударилась лицом о бетон.