В Москве бизнес-центр в процессе сноса рухнул на проезжую часть

Здание бизнес-центра в Москве во время сноса рухнуло на проезжую часть и чудом не причинило вреда прохожим и машинам. Согласно последней информации, данный инцидент произошел на улице Красная сосна.

Отмечается, что автомобили, которые в тот момент двигались по дороге, успели затормозить до того, как на проезжую часть упали обломки бизнес-центра. Как сообщает сегодня утром телеканал НТВ, после обрушения здания район на время окутало плотное облако пыли.

Подчеркивается, что ни один человек не пострадал. Речь идет о бизнес-центр "Северянин", на месте которого планируют построить жилой дом.